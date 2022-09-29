Москвичка смогла вернуть деньги, незаконно списанные за долги ее «двойника» из Казани

В один день женщина обнаружила, что у нее пропало более 40 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жительница Москвы жила спокойно и не ведала, что где-то в Казани есть женщина с такими же анкетными данными, что и у нее: именем, фамилией, отчеством и датой рождения. Узнала она об этом лишь после того, как с ее банковского счета приставы списали более 40 тысяч рублей, которые задолжала «двойник».

Решить проблему москвичке помогли в прокуратуре Кировского района Казани. Там вынесли в адрес руководителя УФССП России по Татарстану представление об устранении нарушений. В данный момент оно находится на рассмотрении.

- До рассмотрения акта реагирования необоснованно списанные денежные средства в полном объеме возвращены заявительнице, - говорят в пресс-службе надзорного ведомства.

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