Группы мобилизованных резервистов из Нижнекамска в Казань провожали тысячи человек

Автобусы отъезжали от физкультурно-оздоровительного комплекса «Батыр».
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В четверг, 29 сентября, мобилизованные резервисты отправились в Казань не только из Набережных Челнов, но и из Нижнекамска. Во втором случае автобусы отъезжали от физкультурно-оздоровительного комплекса «Батыр». Проводить военнообязанных туда пришли тысячи человек, в том числе мэр города Рамиль Муллин.
В своей речи градоначальник поблагодарил бойцов за верность Родине и пожелал им вернуться домой живыми и невредимыми.
Отметим, что в то же время в Нижнекамске начали работать пункты сбора гуманитарной помощи для мобилизованных резервистов. Они находятся по следующим адресам:
улица Студенческая, 9;
улица Студенческая, 13;
улица Студенческая, 49;
улица Гагарина, 2А, кв. 140;
улица Бызова, 9;
проспект Химиков, 72Б;
улица Корабельная, 20;
проспект Шинников, 5;
проспект Шинников, 25А;
проспект Шинников, 44;
улица Сююмбике, 72;
улица Вокзальная, 6;
улица Юности, 24.
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