Группы мобилизованных резервистов из Нижнекамска в Казань провожали тысячи человек

Автобусы отъезжали от физкультурно-оздоровительного комплекса «Батыр». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 29 сентября, мобилизованные резервисты отправились в Казань не только из Набережных Челнов, но и из Нижнекамска. Во втором случае автобусы отъезжали от физкультурно-оздоровительного комплекса «Батыр». Проводить военнообязанных туда пришли тысячи человек, в том числе мэр города Рамиль Муллин.

В своей речи градоначальник поблагодарил бойцов за верность Родине и пожелал им вернуться домой живыми и невредимыми.

Отметим, что в то же время в Нижнекамске начали работать пункты сбора гуманитарной помощи для мобилизованных резервистов. Они находятся по следующим адресам:

улица Студенческая, 9;

улица Студенческая, 13;

улица Студенческая, 49;

улица Гагарина, 2А, кв. 140;

улица Бызова, 9;

проспект Химиков, 72Б;

улица Корабельная, 20;

проспект Шинников, 5;

проспект Шинников, 25А;

проспект Шинников, 44;

улица Сююмбике, 72;

улица Вокзальная, 6;

улица Юности, 24.

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