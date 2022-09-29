С января цены на новостройки в Набережных Челнах снизились сильнее, чем в других городах России

В Казани же напротив стоимость недвижимости только выросла. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала года цены на новостройки в Набережных Челнах снизились на 13%. Это больше, чем в любом другом городе России, говорится в исследовании «Циан» и HeadHunter, которое опубликовало РБК.

На данный момент средняя стоимость жилья на первичном рынке татарстанского автограда составляет 4,2 миллиона рублей. В январе же этот показатель находился на отметке в 4,8 миллиона рублей.

Что касается соседней Казани, то квартиры там с начала года подорожали на 25%. По данным на сентябрь, средняя цена недвижимости на первичном рынке столицы Татарстана составляет 9,5 миллиона рублей.

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