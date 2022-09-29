С 1 октября смотровая площадка Центра семьи «Казан» сократит время работы

Цены на билеты останутся прежними. Фото: kzn.ri

Стало известно, что с субботы, 1 октября, смотровая площадка Центра семьи «Казан» в столице Татарстана изменит график работы. Последние дни сентября посетителей там принимают до 22:00, но потом объект начнет закрываться уже в 20:00, сообщают власти города.

Цены на билеты останутся прежними. Дети до семи лет, а также льготные категории граждан все так же смогут посещать смотровую площадку бесплатно. Последним, правда, нужно будет предъявить соответствующий документ.

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