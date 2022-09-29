В Марий Эл мужчина без прав за рулем легковушки на скорости съехал в кювет и погиб

ДТП произошло на 276 километре автодороги «Поветлужье». Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Около 11:15 в четверг, 29 сентября, на 276 километре автодороги «Поветлужье» в Килемарском районе автомобиль «ВАЗ-21099» съехал в кювет и опрокинулся. По предварительным данным, 33-летний водитель легковушки, у которого не было соответствующих прав, не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Более того, мужчина не был пристегнут ремнем безопасности. В итоге он скончался на месте.

Два пассажира авто в возрасте 36 и 50 лет получили травмы и были госпитализированы.

- На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщают в Госавтоинспекции Марий Эл.

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