Казанская школа №170 официально стала многопрофильным лицеем

Новоиспеченный лицей расположен на улице Фатыха Амирхана. Фото: Олег ЗОЛОТО

Казанская школа №170, которая расположена на улице Фатыха Амирхана, официально стала многопрофильным лицеем. Соответствующее постановление опубликовано в электронном сборнике документов Исполкома города.

В ближайшее время Управление образования столицы Татарстана займется внесением необходимых изменений в учредительный документ учреждения и его государственную регистрацию. После этого на здании лицея сменится вывеска.

По последним данным, в многопрофильном лицее №170 учатся 1,5 тысячи детей.

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