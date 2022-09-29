Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 сентября 2022 10:21

Казанская школа №170 официально стала многопрофильным лицеем

Скоро власти внесут соответствующие изменения в учредительный документ учреждения
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Новоиспеченный лицей расположен на улице Фатыха Амирхана.

Новоиспеченный лицей расположен на улице Фатыха Амирхана.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Казанская школа №170, которая расположена на улице Фатыха Амирхана, официально стала многопрофильным лицеем. Соответствующее постановление опубликовано в электронном сборнике документов Исполкома города.

В ближайшее время Управление образования столицы Татарстана займется внесением необходимых изменений в учредительный документ учреждения и его государственную регистрацию. После этого на здании лицея сменится вывеска.

По последним данным, в многопрофильном лицее №170 учатся 1,5 тысячи детей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram