В Казани закрылся мобильный пункт вакцинации от COVID-19 у станции метро «Яшьлек»

Оставшиеся места для вакцинации в городе продолжают работать. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 29 сентября, в Казани завершил работу мобильный пункт вакцинации от гриппа и COVID-19 у станции метро «Яшьлек». Причина этого – низкая востребованность, говорят в Управлении здравоохранения города.

Что касается оставшихся мобильных пунктов вакцинации в городе, то они продолжают работать. Привиться все еще можно у станций метро «Козья слобода», «Авиастроительная» и «Проспект Победы». Медики принимают там с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:30 ежедневно.

Напомним, ранее глава Татарстана Рустам Минниханов заявлял, что ситуация с коронавирусом в республике улучшается, но расслабляться еще рано. По последним данным, болезнь в регионе подтвердилась у 179 322 человек, 171 107 из которых выздоровели, а 2 004 – скончались.

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