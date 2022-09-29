Решено увеличить число поездов, курсирующих между Казанью и Самарой

Дополнительный состав отправится 7 октября. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

7 октября отправится дополнительный поезд №557/558 между Казанью и Самарой. Причина этого – возросший спрос на данный маршрут, говорят в пресс-службе Казанского региона Горьковской железной дороги.

Из Казани состав отправится 7 октября в 21:20. По пути до Самары ожидаются остановки на станциях Зеленый Дол, Ульяновск Центральный и Жигулевское Море.

В обратный путь поезд двинется 8 числа в 19:25. По пути до Казани будут остановки на станциях Сызрань, Ульяновск Центральный, Буа и Зеленый Дол.

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