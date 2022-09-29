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Происшествия29 сентября 2022 8:33

На улице Винокурова в Новочебоксарске загорелась домашняя нарколаборатория

Прибывшие вместе с пожарными полицейские изъяли оттуда 21 куст конопли
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
В отношении мужчины, который снимал эту квартиру, возбудили уголовное дело.

В отношении мужчины, который снимал эту квартиру, возбудили уголовное дело.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Стали известны подробности пожара, который произошел в одном из домов по улице Винокурова в Новочебоксарске 24 сентября. В тот день жильцы почувствовали запах дыма и вызвали пожарных. Вместе с ними на место прибыли правоохранители.

Когда первые потушили огонь, вторые обнаружили в квартире 21 куст конопли и измельченную массу наркотика общим весом более килограмма. Оказалось, что в комнате была организована настоящая нарколаборатория со всем необходимым оборудованием.

- Возможно, именно использование большого количества различных устройств в небольшом помещении для обогрева, вентиляции и освещения растений вызвало перенапряжение, что стало причиной пожара, - говорят в МВД по Чувашии.

Квартиру снимал 43-летний мужчина. В отношении него возбуждено уголовное дело. До суда горожанин будет находиться под подпиской о невыезде.

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