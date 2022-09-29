За сутки в Татарстане выявили 635 случаев коронавируса

Коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 3,9%. Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили 635 случаев COVID-19, госпитализировали 61 зараженного и выписали 1 152 переболевших вирусом человек. Такие цифры в четверг, 29 сентября, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

Итого, с начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 179 322 человек, 171 107 из которых выздоровели, а 2 004 – скончались. Коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 на данный момент составляет 3,9%.

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