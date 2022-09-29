В Бугульме пенсионера ударили бутылкой по голове, после чего лишили планшета

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

65-летний житель Бугульмы шел по улице Хмельницкого к своему дому, когда к нему подошли трое пьяных незнакомцев. Один из них ударил пенсионера по голове бутылкой, после чего отнял у него планшет и скрылся вместе с приятелем. Третий мужчина остался у подъезда, где произошло преступление.

Информация об этом оперативно поступила росгвардейцам. Те вместе с полицейскими прибыли на место и опросили оставшегося пьяного мужчину. Так им удалось выяснить, личности и вероятное местонахождение его приятелей.

Злоумышленника, который ударил пенсионера, удалось задержать. Им оказался 41-летний ранее судимый местный житель. Похищенный планшет был при нем.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж», - сообщают в пресс-службе Росгвардии Татарстана.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram