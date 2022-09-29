В Набережных Челнах произошел пожар на территории предприятия «Трансвторсырье»

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: Иван МАКЕЕВ

Поздно вечером в среду, 28 сентября, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на территории ООО «Трансвторсырье» в Набережных Челнах. По предварительным данным, там горел пластик на общей площади порядка 200 квадратных метров.

Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание. По словам очевидцев, в результате ЧП никто не пострадал.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

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