Генеральный консул Турции в Казани Исмет Эрикан: «Сейчас время не разговоров, а время дел»

Фото: предоставлено пресс-службой

Более 60 компаний Татарстана и Турции стали участниками Бизнес-форума «Татарстан-Турция», который прошел в конгресс-зале Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан. Внушительный список участников был представлен различными отраслями экономики -машиностроение, сельское хозяйство, строительство, энергетика, инжиниринг, нефтяная отрасль, банковский сектор и др.

В рамках форума состоялись В2В встречи с представителями турецких компаний. На мероприятии присутствовал Заместитель премьер-министра Республики Татарстан - министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, Генеральный консул Республики Турция в Казани Исмет Эрикан, начальник управления по экспорту Министерства торговли Турецкой Республики Мехмет али Калычкая, вице-президент ассамблеи экспортеров Турции Ахмет Гюлеч.

Открывая форум, заместитель председателя Торгово-промышленной палаты РТ Марат Ахматов отметил, что контакты, которые будут установлены во время деловых переговоров будут стратегически важны.

О сотрудничестве и перспективах развития взаимоотношений с Турцией также сказал заместитель премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли Олег Коробченко.

- На сегодняшний день товарооборот между Турцией и Татарстаном составляет около полумиллиарда долларов, и это не предел, нам есть куда двигаться, - отметил он, - Более 15 турецких компаний нашли место для развертывания производства у нас в республике, наши крупнейшие компании работают напрямую с Турцией и есть ряд вопросов, которые нам необходимо решать.

Фото: предоставлено пресс-службой

Министр промышленности и торговли обозначил актуальными для решения вопросы в сфере логистики, оплаты и работы таможни.

- Это все решаемо, главное, чтобы наши шаги помогли вам взаимодействовать, - обратился он к предпринимателям – участникам форума.

Начальник управления по экспорту Министерства торговли Турецкой Республики Мехмет али Калычкая в свою очередь отметил, что между секторами промышленности Турции и Республики Татарстан много общего. И выразил уверенность в том, что вопросы, обозначенные сегодня будут рассмотрены и решены.

Фото: предоставлено пресс-службой

Генеральный консул Республики Турция в Казани Исмет Эрикан, обращаясь к собравшимся предпринимателям, сообщил: «Мы готовы решать ваши вопросы, и помогать – обращайтесь. Сейчас не время разговоров, а время дел»

Фото: предоставлено пресс-службой

Далее в рамках форума состоялись В2В переговоры представителей турецких компаний и Татарстанских предпринимателей, на которых участники форума более детально смогли обсудить возможности взаимовыгодного сотрудничества.