В Казани будут судить пару, обвиняемую в нападении на мужчину с сайта знакомств

Потерпевшего избили и лишили восьми тысяч рублей. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Самары и 36-летней жительницы Нижнекамска, которые обвиняются в разбое и грабеже. Преступление, к которому они могут быть причастны, произошло 9 апреля в одной из квартир по улице Меридианная в Казани.

По версии следствия, пара изначально планировала ограбить мужчину, с которым обвиняемая познакомилась на сайте знакомств. Когда потерпевший пришел в гости к женщине и увидел, что та не соответствует фотографиями в Сети, он хотел было уйти, но тут в квартиру вошел обвиняемый. Утверждается, что он избил гостя и похитил у него восемь тысяч рублей.

- Свою вину подсудимые признали частично. Мужчину заключили под стражу, а женщину поместили под домашний арест, - говорят в прокуратуре республики.

В скором времени пара предстанет перед судом.

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