Установка и украшение главной новогодней елки Казани обойдутся городу в 14,8 миллиона рублей

Сдать объект подрядчику предстоит до 20 декабря. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Стало известно, что на установку и украшение главной новогодней елки Казани власти города готовы выделить более 14,8 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, елку у Центра семьи «Казан» нужно украсить световыми шарами, гирляндами, а также светомузыкальными инсталляциями «Шатер» и «Ель». Освещаться конструкция должна будет круглосуточно.

Подрядчика определят 10 октября. Сдать объект ему предстоит до 20 декабря, а разобрать его – до 15 февраля. Средства исполнителю тендера будут выделяться поэтапно.

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