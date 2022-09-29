В Альметьевске спасатели помогли девочке, которая засунула палец в вешалку и застряла

Инцидент произошел в одной из квартир по улице Радищева. Фото: МЧС Татарстана

В среду, 28 сентября, 12-летняя жительница Альметьевска засунула палец в отверстие пластиковой вешалки, но достать его обратно не смогла. Спустя два часа возник сильный отек. Тогда родители поспешили вызвать в квартиру на улице Радищева спасателей.

Прибывшие спасатели освободили палец ребенка при помощи шанцевого инструмента. После этого школьницу передали медикам, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

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