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Происшествия29 сентября 2022 6:15

В Боровецком лесу в Набережных Челнах нашли потерявшуюся компанию молодых людей

На их поиски у спасателей ушло около шести часов
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
В помощи нуждались двое мужчин в возрасте 34-х и 25-и лет, а также 19-летняя девушка.

В помощи нуждались двое мужчин в возрасте 34-х и 25-и лет, а также 19-летняя девушка.

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Около 17:30 в среду, 28 сентября, в экстренные службы поступило сообщение о том, что в Боровецком лесу в Набережных Челнах заблудились три человека. Речь шла о двух мужчинах в возрасте 34-х и 25-и лет, а также 19-летней девушке.

На место оперативно прибыли спасатели. Пешком они обследовали порядка 20 квадратных километров. Компанию удалось обнаружить лишь спустя почти шесть часов - в 23:55. Людей вывели из леса и передали полицейским, сообщает МЧС Татарстана.

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