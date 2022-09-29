В Чебоксарах «скорая» попала в ДТП и опрокинулась на бок, пострадала фельдшер

Авария произошла на перекрестке проспекта Московский и улицы 500-летия Чебоксар. Фото: ГИБДД Чувашии

Вечером в среду, 28 сентября, на перекрестке проспекта Московский и улицы 500-летия Чебоксар произошла авария с участием автомобилей Hyundai и BMW, а также кареты «скорой помощи». По предварительным данным, водители иномарок не уступили друг другу дорогу и врезались в «Газель», которая ехала с включенными спецсигналами на «красный».

От удара машина «скорой» завалилась на бок. В результате ДТП пострадала фельдшер, сообщает ГИБДД Чувашии.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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