В Набережных Челнах заработали пункты сбора вещей для участников спецоперации

Бойца необходимо разное - от тушенки до теплой одежды. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Набережных Челнах открыли восемь пунктов сбора вещей и лекарств для участников спецоперации на Украине. Горожане создали telegram-канал, где опубликовали адреса точек и список того, что на данный момент необходимо бойцам.

Пункты развернулись в молодежном центре «Нур», местном драматическом театре, торговом центре Green, молодежном клубе «Титан», салоне красоты Luxury body, молодежном центре «Заман», Государственном татарском драмтеатре, барбершопе «Свои» и у жилого дома 59/20, сообщают chelny-biz.

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