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Происшествия29 сентября 2022 5:28

На трассе в Чувашии столкнулись семь автомобилей, пострадали три человека

ДТП произошло у деревни Синьял-Котяки в Цивильском районе
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Обстоятельства аварии устанавливаются. Фото: МВД по Чувашии

Обстоятельства аварии устанавливаются. Фото: МВД по Чувашии

Около 18 часов в среду, 28 сентября, на 682 километре трассы М-7 в Цивильском районе, у деревни Синьял-Котяки, произошло массовое ДТП. По предварительным данным, там столкнулись три фуры, «ГАЗ», «Газель» и две легковушки.

В результате аварии пострадали три человека.

- Обстоятельства произошедшего уточняются, - говорят в МВД по Чувашии.

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