В Казани приостановили движение четырех троллейбусов

На какой именно период рассчитаны изменения пока не сообщается. Фото: Евгения БУБЛИК

Из-за проведения ремонтно-восстановительных работ на перекрестке улиц Лево-Булачная и Татарстан в Казани на время было приостановлено движение троллейбусов №№2, 3, 5 и 7.

- Маршруты №6 и №8 следуют до Танкового кольца, а маршрут №12 следует до улицы Кулагина, - сообщают в МУП «Метроэлектротранс».

Предприятие приносит пассажирам свои извинения за доставленные неудобства.

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