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Общество28 сентября 2022 16:25

В Казани приостановили движение четырех троллейбусов

Утверждается, что это решение носит временный характер
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
На какой именно период рассчитаны изменения пока не сообщается.

На какой именно период рассчитаны изменения пока не сообщается.

Фото: Евгения БУБЛИК

Из-за проведения ремонтно-восстановительных работ на перекрестке улиц Лево-Булачная и Татарстан в Казани на время было приостановлено движение троллейбусов №№2, 3, 5 и 7.

- Маршруты №6 и №8 следуют до Танкового кольца, а маршрут №12 следует до улицы Кулагина, - сообщают в МУП «Метроэлектротранс».

Предприятие приносит пассажирам свои извинения за доставленные неудобства.

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