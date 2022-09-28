Из Чистополя отправилась первая группа мобилизованных резервистов

Бойцам пожелали вернуться домой с победой, живыми и невредимыми. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

28 сентября из Чистополя выехала первая группа мобилизованных резервистов. Их пришли провожать родные и близкие, а также представители духовенства и глава района Дмитрий Иванов. Последний пожелал военнообязанным служить достойно и вернуться домой живыми и невредимыми.

- Вы уже герои, ребята! Мы очень гордимся вами! Мы вас всех будем ждать! – заявил глава муниципалитета.

Напомним, ранее власти Татарстана показали, как выглядит сборный пункт мобилизованных резервистов в Казани.

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