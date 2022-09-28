Пункт отправки был организован на базе спортивного манежа. Фото: mari-el.gov.ru

В эту среду, 28 сентября, глава Марий Эл Юрий Зайцев посетил в Йошкар-Оле пункт отправки мобилизованных жителей республики для прохождения службы в зоне проведения спецоперации на Украине. Он был организован на базе спортивного манежа «Арена «Марий Эл».

Глава региона осмотрел места регистрации прибывших и выдачи сухого пайка, лично проверил, как налажено обеспечение призванных в рамках частичной мобилизации всем необходимым. После чего пообщался с мобилизованными. Он заверил резервистов, что их семьям окажут всю необходимую помощь и поддержку.

- Я специально попросил, чтобы вам дали памятки, где отражена вся необходимая специальная информация для вас. Вы вернетесь ветеранами, с льготами для вас, ваших семей. Ваши близкие, я вам лично обещаю, будут в порядке. Возвращайтесь, мы вас ждем. Ждем как героев. Огромное вам спасибо, что идете защищать нашу Родину, - сказал Юрий Зайцев.

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