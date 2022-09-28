В Татарстане "КАМАЗ" собрал в поддержку жителей ДНР и ЛНР 6,2 миллиона рублей

Сбор средств начали еще с августа 2022 года. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Татарстане сотрудники ПАО "КАМАЗ" собрали 6,2 миллиона рублей добровольных пожертвований, большая часть из которых - 4,6 миллиона - будет направлена на поддержку военных Донецкой и Луганской народных республик и оказание помощи местному населению. Оставшаяся часть средств будет находиться в резерве, который после может быть направлен на те же цели, сообщает пресс-служба автогиганта.

Сбор средств начали еще в августе. В нем приняли участи около 15 тысяч сотрудников завода.

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