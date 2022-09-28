В Казани улицу Большая Крыловка будут перекрывать в четыре этапа

Перекрывать улицу будут с 30 сентября по 26 октября. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Согласно распоряжению Исполкома Казани, из-за работ по реконструкции внутриквартальных тепловых сетей перекроют движение транспорта по улице Большая Крыловка. Причем делать это будут в четыре этапа.

Так, с 30 сентября до 6 октября проезд запретят по двум центральным полосы возле трамвайных путей в районе дома №27 в направлении улиц Серова и Вахитова.

На этом же участке, но уже с 7 до 12 октября, перекроют две крайние полосы возле дорог-дублеров.

Далее с 13 по 19 октября полностью ограничат движение по дороге-дублеру около все того же дома №27 в направлении улицы Вахитова.

А с 20 по 26 октября так же перекроют проезд по дороге-дублеру возле жилого дома №24 на улице Вольной 1-й в сторону улицы Серова.

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