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Происшествия28 сентября 2022 15:10

В Чебоксарах осудили водителя, который насмерть сбил пешехода из-за яркого солнца

Молодой человек полностью признал свою вину
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
ДТП произошло утром 23 марта на Марспосадском шоссе.

ДТП произошло утром 23 марта на Марспосадском шоссе.

Фото: Сергей ГАПОН

23-летнего жителя Чебоксар признали виновным в смертельном ДТП, которое произошло утром 23 марта на Марспосадском шоссе. Суд установил, что водитель не остановился перед зеброй и сбил 45-летнего мужчину. От полученных травм пешеход скончался в больнице.

Молодой человек получил права за месяц до страшной аварии. Подъехавшим полицейским он заявил, что не заметил пешехода, потому что был ослеплен солнцем.

Водитель полностью признал свою вину. Суд приговорил его к полутора годам ограничения свободы и лишению прав на шесть месяцев, говорят в МВД по Чувашии.

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