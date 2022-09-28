В Набережных Челнах мобилизованного мужчину арестовали за пьяный дебош у военкомата

Похоже, что на дополнительную подготовку, а также перевоспитание, перед отправкой в зону проведения спецоперации, мужчина отправиться на несколько дней позже положенного. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

26 сентября призванный в рамках частичной мобилизации житель Набережных Челнов устроил у местного военкомата пьяный дебош. Он матерился, вел себя агрессивно, пытался спровоцировать драку. При этом, когда это все безобразие начали пресекать полицейские, резервист начал оказывать им сопротивление, игнорировал их требования прекратить буянить, а также хватался за форму правоохранителей. В итоге в отношении мужчины был составлен административный протокол о мелком хулиганстве.

- В суде мобилизованный полностью признал свою вину. В виде наказания ему назначили трое суток административного ареста. Данное решение пока не вступило в законную силу, - отметили в пресс-службе городского суда.

Похоже, что на дополнительную подготовку перед отправкой в зону проведения спецоперации на Украине, мужчина поедет на несколько дней позже положенного.

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