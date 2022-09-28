В открытии новой мечети «Рауза» в Казани принял участие Рустам Минниханов

Торжественная церемония состоялась 28 сентября. Фото: dumrt.ru

28 сентября на улице Сеченова в Казани открылась новая мечеть «Рауза». В торжественной церемонии принял участие глава Татарстана Рустам Минниханов.

Мечеть представляет собой двухэтажное кирпичное строение с двумя минаретами, общей площадью 1,4 тысячи квадратных метров. Также там имеется подвал.

Молельный зал для мужчин рассчитан на 300 человек, а балкон для женщин - на 75 человек. Также в мечети есть помещение для религиозных церемоний и чаепития, гардеробы и комнаты имама. Во всех них предусмотрены все условия для комфортного передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья.

Отметим, мечеть была названа в честь матери министра финансов республики Радика Гайзатуллина - Раузы. Объект построили за счет средств его семьи.

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