В Набережных Челнах неизвестный в черном выстрелил в группу подростков

В полицию сообщение о происшествии поступило 20 сентября. Фото: Иван ВИСЛОВ

На минувшей неделе в полицию Набережных Челнов поступило сообщение о том, что в одном из заброшенных зданий у дома 19/01 неизвестный открыл стрельбу по подросткам. Одному из мальчиков он попал в голову, другому - в руку.

По предварительным данным, злоумышленник использовал пневматическое оружие. В данное время проводится полицейская проверка, в ходе которой будут выяснены более подробные обстоятельства произошедшего, сообщили «Комсомолке» в УМВД России по городу.

Со слов очевидцев случившегося, которые рассказали о стрельбе в соцсетях, выстрели производились человеков в черном, который стоял на третьем этаже здания.

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