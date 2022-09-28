Американские звезды УНИКСа могут покинуть Казань до начала чемпионата

Один из них это центровой Джален Рейнольдс. Фото: unics.ru

Американские баскетболисты казанского УНИКСа Джален Рейнольдс, Дэрил Мэйкон, Винс Хантер и Энтони Браун могут покинуть Россию из-за призыва посольства США.

Как стало известно корреспонденту КП-Казань от источника близкого к казанскому клубу, баскетболисты еще не общались с руководством УНИКСа на данную тему, но сам разговор должен состояться в ближайшее время. При этом американцы, являющиеся одними из самих высокооплачиваемых баскетболистов казанского клуба, чувствуют себя в столице Татарстана комфортно и, вероятно, могут не отреагировать на призыв посольства США немедленно покинуть Россию.

Однако, стопроцентной гарантии давать нельзя и все может произойти с точностью до наоборот, заявил источник КП-Казань.

Отметим, этим летом УНИКС полностью обновил свой легионерский состав. Помимо Рейнольдса, Мэйкона, Хантера и Брауна команду также пополнили француз Луи Лабери и македонец Ненад Димитриевич.

Напомним, что ранее татарстанская команда «КАМАЗ-мастер» отказалась от участия в ралли «Дакар» из-за требования подписать осуждение российской спецоперации на Украине

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