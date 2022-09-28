В Татарстане устранили трещины на 20 километрах дороги Казань – Буинск – Ульяновск

Также там произвели досыпку обочин и нанесли разметку. Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

В Верхнеуслонском районе Татарстана с 8 по 28 километр федеральной дороги Р-241 «Казань – Буинск – Ульяновск» устранили все деформации и трещины. На данном участке уложили новое покрытие асфальтобетонной смеси. Сделано это было с учетом местного климата, а также интенсивности движения транспорта, сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

- Также там произвели досыпку обочин и нанесли разметку, - отметили в казенном учреждении.

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