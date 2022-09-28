В Набережных Челнах открыли улицу Шамиля Усманова, ремонт которой потребовал 100 миллионов рублей

Сдать объект дорожникам удалось раньше срока. Фото: nabchelny.ru

В среду, 28 сентября, в Набережных Челнах открыли движение по отремонтированной улице Шамиля Усманова. Речь идет об участке от проспекта Дружбы Народов до улицы Академика Королева, общая протяженность которого составляет 767 метров.

На участке установили новые фонари и дорожные знаки, нанесли дорожную разметку, обустроили искусственные дорожные неровности, пешеходные тротуары и велодорожки. Кроме того, там создали 74 новых парковочных места.

Закончить работы дорожникам удалось раньше срока, так как они трудились в усиленном режиме.

Напомним, работы на улице Шамиля Усманова велись поэтапно с 2017 года и потребовали в общей сложности около 100 миллионов рублей. Деньги были выделены из федерального и республиканского бюджетов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram