Гидрометцентр Татарстана рассказал о сильном дожде и ветре на 29 сентября

Дожди в Татарстане будут идти до конца недели. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг. 29 сентября, ночью в Татарстане будет идти дождь, местами сильный. Также прогнозируется юго-восточный, восточный ветер с порывами до 20 м/с. Он ожидается в том числе и утром, сообщает местный Гидрометцентр.

В целом же погода на 29 сентября ожидается облачной, днем в своих максимальных пределах температура воздуха будет колебаться от +7 до +12 градусов. В пятницу, 30 сентября, начнет немного теплеть – днем от +8 до +13 градусов. Но это еще не означает, что осадки прекратятся. Небольшой дождь будет идти, но уже только местами.

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