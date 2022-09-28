Глава Татарстана провел встречу по вопросам импортозамещения и кооперации предприятий

Встреча состоялось в смешанном формате, в том числе в режиме видеоконференцсвязи. Фото: пресс-служба главы Татарстана

В среду, 28 сентября, глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководством АНО «Инновационный инжиниринговый центр» и негосударственного института развития «Иннопрактика». Они обсудили вопросы импортозамещения и кооперации местных предприятий и компаний.

По словам Минниханова, одна из важных задач - обеспечение экономически обоснованного импортозамещения, а также внедрение в деятельность предприятий инновационных технологических решений. Ведь в республике продолжается реализация крупных проектов, в частности промышленных.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram