Специалисты Госстройнадзора регулярно проверяют крупные строительные площадки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стало известно, что за год число смертельных случаев на стройках в Татарстане сократилось в три раза. Это стало возможным благодаря частой профилактике подобных происшествий. Так, глава республики еженедельно обсуждает ситуацию с травматизмом в данной отрасли, а специалисты Госстройнадзора регулярно проверяют крупные строительные площадки.

Однако смертельные случаи на стройках продолжают происходить, хотя и в меньшем количестве. Чаще всего рабочие падают с высоты, заявила «Татар-информу» глава Минтруда Татарстана Эльмира Зарипова.

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