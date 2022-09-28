Ильсур Зиганшин из Казани вошел в число 15 лучших учителей России

Во втором туре ему нужно будет организовать мастер-классы и показать свои профессиональные техники. Фото: Личный архив героя публикации

Педагог по обществознанию из казанского лицея-интерната №2 Ильсур Зиганшин стал одним из 15 лауреатов конкурса «Учитель года России». За 12 лет работы он подготовил более 120 призеров финального этапа всероссийской олимпиады школьников, а теперь сам успешно проходит испытания конкурса.

В среду, 28 сентября, стартовал второй тур, в ходе которого участникам нужно будет организовать мастер-классы и показать свои профессиональные техники. Поддержать педагогов можно с помощью чат-бота.

В третий тур пройдут пять призеров. Уже они поборются за звание лучшего учителя года. Имя победителя назовут 5 октября.

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