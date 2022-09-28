Житель Казани признался, что за год украл из магазинов продуктов на 50 тысяч рублей

Преступления совершались в период с ноября 2021 по июль 2022 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

39-летнего жителя Казани подозревают в серии краж из магазинов. По версии полиции, в период с ноября 2021 по июль 2022 года мужчина девять раз похищал продукты, в том числе сыры. Общая сумма причиненного злоумышленником ущерба составила около 50 тысяч рублей.

Задержать горожанина удалось только 26 сентября. При виде правоохранителей мужчина признался в совершенных преступлениях. На время расследования уголовного дела он помещен в СИЗО.

- Проверяется причастность подозреваемого в совершении аналогичных преступлений, - говорят в пресс-службе МВД по Татарстану.

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