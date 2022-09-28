Прокуратура выступила против УДО для экс-капитана «Рубина» Сергея Харламова

Выпускать или не выпускать заключенного раньше срока теперь будет решать Верховный суд Татарстана. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осужденный за мошенничество экс-капитан казанского «Рубина» Сергей Харламов пытается выйти на свободу досрочно. Соответствующее ходатайство он подал в суд Нижнекамска, где его удовлетворили.

Однако в прокуратуре Татарстана считают, что оснований для условно-досрочного освобождения нет, зато есть дисциплинарные взыскания. Более того, заключенный даже не начал погашать причиненный им ущерб, сумма которого составила 3,4 миллиона рублей. А потому надзорное ведомство решило обжаловать решение нижнекамского суда. Теперь дело за Верховным судом республики.

Напомним, Харламов был признан виновным в мошенничестве с КПК «Рост». Изначально его приговорили к 12 годам колонии, однако после приговор пересмотрели и срок снизили до 11 лет.

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