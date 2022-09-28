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Происшествия28 сентября 2022 9:32

Прокуратура выступила против УДО для экс-капитана «Рубина» Сергея Харламова

Ранее он был признан виновным в мошенничестве с КПК «Рост»
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Выпускать или не выпускать заключенного раньше срока теперь будет решать Верховный суд Татарстана.

Выпускать или не выпускать заключенного раньше срока теперь будет решать Верховный суд Татарстана.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осужденный за мошенничество экс-капитан казанского «Рубина» Сергей Харламов пытается выйти на свободу досрочно. Соответствующее ходатайство он подал в суд Нижнекамска, где его удовлетворили.

Однако в прокуратуре Татарстана считают, что оснований для условно-досрочного освобождения нет, зато есть дисциплинарные взыскания. Более того, заключенный даже не начал погашать причиненный им ущерб, сумма которого составила 3,4 миллиона рублей. А потому надзорное ведомство решило обжаловать решение нижнекамского суда. Теперь дело за Верховным судом республики.

Напомним, Харламов был признан виновным в мошенничестве с КПК «Рост». Изначально его приговорили к 12 годам колонии, однако после приговор пересмотрели и срок снизили до 11 лет.

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