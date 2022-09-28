Она не пустила его, а он залез через балкон: В Татарстане ссора возлюбленных закончилось убийством

Мужчину с молотком дома встретила сожительница с ножом. Фото: Евгения ГУСЕВА

Расследование уголовного дела 40-летней жительницы Нижнекамска завершено. Женщину обвиняют в таком тяжком преступлении, как убийство. Все материалы уже переданы в суд для рассмотрения по существу, сообщили в следственном комитете Татарстана.

- Свою вину женщина не признала. До этого она уже была дважды судима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас обвиняемая находится под стражей, - также отметили в ведомстве.

По версии следствия, утром 9 июля 46-летний сожитель обвиняемой в пьяном виде вернулся домой. Женщина, которая также в подвыпившем состоянии, не открыла ему дверь. Тогда мужчина залез в квартиру через балкон, правда, для этого ему пришлось разбить молотком оконное стекло.

Когда пара воссоединилась, то между ними тут же на фоне произошедшего вспыхнула нешуточная ссора. Утверждается, что женщина схватила нож и несколько раз ударила им своего сожителя в шею, а также в грудь. От полученных ранений мужчина скончался на месте преступления. После чего его сожительница позвала соседа. Именно он и вызвал полицейских.

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