За сутки в Татарстане выявили 637 случаев COVID-19

В то же время госпитализация потребовалась 81 зараженному. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 637 новых случаев COVID-19, госпитализировали 81 зараженного и выписали 1 094 переболевших вирусом человека. Такие цифры в среду, 27 сентября, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 178 687 человек, 169 955 из которых выздоровели, а 2 004 – скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 3,9%.

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