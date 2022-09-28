Театр Тинчурина запускает акцию «Купи билет с «Пушкинской картой» и выиграй подарок!»

Фото: пресс-служба театра Тинчурина

Учащиеся школ и студенты, у которых имеется «Пушкинская карта», смогут выиграть авиабилет, телефон, смарт-часы и пылесос при участии в акции «Купи билет с «Пушкинской картой» и выиграй подарок!». Акция продлится до 15 декабря.

Для участия в акции необходимо приобрести билет на спектакль, экскурсию или мастер-класс, который состоится в здании театра Тинчурина при помощи Пушкинской карты, на оборотной стороне указать свое имя и фамилию, номер телефона и опустить билет в специальный ящик, размещенный в фойе театра.

Директор театра им. К.Тинчурина, заслуженный работник культуры Фанис Мусагитов считает, что привлечение молодежи в театры с помощью проекта Пушкинская карта – одна из главных задач театров.

- Запуск проекта «Пушкинская карта» стал большим подарком и испытанием для театров. Дело в том, что некоторая часть молодежи совсем не интересуется культурой, не посещает театры, многие студенты даже не оформили Пушкинские карты. Мы занялись вопросом привлечения в театры молодых людей, равнодушных к культуре. Акция «Купи билет с «Пушкинской картой» и выиграй подарок!» организована с целью привлечения учащихся школ и студентов в театры, - отметил Фанис Мусагитов.

Главный режиссер театра Тинчурина Туфан Имамутдинов отметил, что в репертуаре театра достаточно спектаклей для учащихся школ и студентов. К примеру, новые постановки «Первое представление», «Ядэч! Исемдэ!», «Асылкош», «Принцесса Турандот», «Мадина» будут интересны для молодежи, считает режиссер.

Акция проводится при поддержке авиакомпании «ЮВТ АЭРО», благотворительного фонда «Болгар», организаций «КамаСтройИнвест», «Мелита-Аренда», «Алексеевскдорстрой», «ТАТЭМ», страхового медицинского общества «Спасение» и тепличного комбината «Майский». Генеральный партнер акции – благотворительный фонд «Татнефть».

Видеообращение актеров театра К.Тинчурина