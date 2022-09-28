Обстоятельства трагедии выясняются. Фото: Чувашская республиканского поисково-спасательная служба

Во вторник, 27 сентября, в экстренные службы поступило сообщение о том, что на реке Волга в Мариинско-Посадском районе утонул мужчина. На место оперативно прибыли спасатели, которые принялись за поиски человека.

Спустя время им удалось обнаружить тело. Труп доставили на берег, где он был передан подоспевшим полицейским, сообщает Чувашская республиканского поисково-спасательная служба.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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