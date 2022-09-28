Знарок прокомментировал победу казанского «Ак Барса» над «Салаватом Юлаевым»: «Команда хорошо играла, создала нам много проблем»

В этой игре дубль за казанцев оформил Кирилл Петров. Фото: ak-bars.ru

27 сентября в Уфе прошел очередной матч чемпионата КХЛ. «Салават Юлаев» принимал у себя на льду казанский «Ак Барс». В начале встречи обе команды будто присматривались к друг другу, вели себя осторожно, но без снижения темпа игры.

По истечении 15 минут казанцы остались на арене в большинстве. Но так и не смогли открыть счет, несмотря на пару опасных моментов. Во втором периоде «Ак Барс» начал проявлять активность. У уфимцев удаление, гости снова в большинстве и решили больше не упускать шанс размочить счет. Так и произошло. Автором первого гола стал Кирилл Петров. Итог второго периода - 1:0.

Закрепил превосходство «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий. В конце 45 минуты встречи он переиграл вратаря уфимцев – счет 2:0. Далее снова из-за штрафа «Салават Юлаев» остался в меньшинстве. Гости снова этим воспользовались. Передачу от Кагарлицкого и Динара Хафизуллина в победный гол на 51 минуте игры снова оформил Петров. Итог встречи – 3:0 в пользу «Ак Барса». Так, казанцы по итогам 10 матчей набрали 15 очков и уверенно удерживают третью позицию в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

- Команда очень хорошо играла, создала нам очень много проблем, - прокомментировал эту победу над «Салаватом Юлаевым» главный тренер «Ак Барса» Олега Знарок.

Отмечу, уже в этот четверг казанцы снова сыграют на выезде в рамках чемпионата КХЛ. В Екатеринбурге они сразятся с «Автомобилистом». Начало матча в 17.00.

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