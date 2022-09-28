Ранее судимый парень признался в обмане пенсионерок из Казани на 360 тысяч рублей

По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане задержали 29-летнего ранее судимого жителя Лаишевского района. Молодой человек подозревается в серии мошенничеств в отношении пожилых женщин из Казани. Свою вину он уже признал.

По словам трех потерпевших пенсионерок, злоумышленники сообщили им, что их родственники попали в ДТП и теперь нуждаются в деньгах. Поверив звонившим, женщины передали подъехавшему курьеру в общей сложности 360 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

- В настоящее время оперативники проверяют причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории города, - говорят в пресс-службе МВД по Татарстану.

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