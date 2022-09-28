«Ростелеком» организовал Wi-Fi для участников гастрофеста на Лебяжьем озере в Казани

«Ростелеком» поддержал осенний «Гастрофест на Лебяжьем», который проходил 24 сентября в Казани. Компания протянула в лесопарковую зону оптику и смонтировала точки Wi-Fi. Участники мероприятия получили доступ к интернету и возможность расплачиваться за товары онлайн.

Павел Гонцов, директор филиала компании «Ростелеком» в Республике Татарстан:

«Лебяжье озеро — одно из красивейших мест Казани, где регулярно проходят народные гуляния. Теперь благодаря “Ростелекому” здесь появилась стабильная связь, которой могут пользоваться и предприниматели, и горожане».

Ильсур Хисматуллин, первый замглавы администрации Кировского и Московского районов Казани:

«На полюбившейся казанцам площадке каждый год происходят инфраструктурные изменения. Опыт летнего гастрофеста показал, что на него можно привлечь больше предпринимателей, если предоставить им возможность принимать безналичную оплату. И осенью на фестивале появился высокоскоростной интернет, что позволило увеличить число участников и гостей мероприятия».

Гастрофест объединил всех, кто предоставляет услуги в сферах общественного питания, туризма и развлечений. На берегу озера работали около 50 фуд-кортов с татарскими, русскими, европейскими и паназиатскими блюдами. Прошли мастер-классы — повара казанских ресторанов и популярные блогеры сразились за звание лучшего кулинара, приготовив вкусные шедевры из продуктов от местных производителей.