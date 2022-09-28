Начальником ОМВД России по Актанышскому району стал Радиф Багавиев

В органах внутренних дел Багавиев служит с 1995 года. Фото: МВД по РТ

Начальником ОМВД России по Актанышскому району стал 50-летний полковник полиции Радиф Багавиев. Новому коллективу его в среду, 28 сентября, представил замглавы МВД Татарстана Алексей Завгороднев.

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Радиф Багавиев родился в деревне Ташкичу Арского района. В разные годы он окончил Казанский юридический институт МВД РФ по специальностям «правоохранительная деятельность» и «юриспруденция». В органах внутренних дел служит с 1995 года.

Долгое время Багавиев работал в Казани. С 2009 по 2012 годы возглавлял отдел полиции «Азино-2», с 2012 по 2018 – отдел полиции «Гвардейский», а с 2018 по 2022 – отдел полиции «Танкодром».

Среди прочего Багавиев награжден нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД», медалью «За отличие в службе» 3,2,1 степени, а также медалью «За безупречную службу в МВД».

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