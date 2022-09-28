Нижнекамский «Нефтехимик» одержал первую победу в сезоне чемпионата КХЛ

Сейчас «Нефтехимик» занимает 11-е место в таблице Востока. Фото: hcnh.ru

Во вторник, 27 сентября, в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» в рамках чемпионата КХЛ встретились команды «Нефтехимик» и «Сибирь». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. Это первая их победа в текущем сезоне.

В первом периоде счет открыл нападающий «Нефтехимика» Павел Порядин. В третьем периоде счет сравнял защитник сибиряков Тревор Мерфи. В овертайме решающий бросок нанес игрок нижнекамцев Ансель Галимов.

Отметим, «Нефтехимик» прервал серию из 10 поражений подряд. На данный момент команда занимает 11-е место в таблице Востока.

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