Жители поселка Новые Салмачи пожаловались на состояние воды из-под крана

По словам местных, с такой проблемой они сталкивались и летом. Фото: соцсети

Жители поселка Новые Салмачи, что в Пестречинском районе, пожаловались на состояние воды, которая течет из их кранов. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что она имеет неестественный бледно-желтый цвет, а местами и вовсе ржавая.

По словам местных, с такой проблемой они сталкивались и раньше. Мол, с июня по август из-под кранов тоже текла подобная вода, а в жару даже такой не было.

Интернет-пользователи шутят, что возможно людям сразу поставляют воду с ромашкой, но последним не до шуток.

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