Гендиректор «КазаньТрансЭкспедиции» осужден за невыплату 80 миллионов рублей налогов

С 2015 по 2017 годы он вносил в налоговые декларации и иные документы ложные сведения. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

46-летний гендиректор ООО «КазаньТрансЭкспедиция» признан виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму более 80 миллионов рублей. Суд установил, что в период с 2015 по 2017 годы он вносил в налоговые декларации и иные документы ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 37 контрагентами, что и помогало ему не выплачивать налоги.

Когда все стало ясно, в отношении мужчины возбудили уголовное дело. В ходе расследование, в целях возмещения причиненного ущерба, следствие наложило арест на имущество «КазаньТрансЭкспедиции» на сумму порядка 120 миллионов рублей.

Злоумышленник осужден на 2,5 года колонии общего режима, сообщает следственное управление СКР по Татарстану.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram