Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 сентября 2022 5:29

Пропавшего в Казани 17-летнего парня нашли мертвым

О его местонахождении не было известно ничего с 22 сентября
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Что именно произошло с молодым человеком, не уточняется. Фото: ПСО «Лиза Алерт».

Что именно произошло с молодым человеком, не уточняется. Фото: ПСО «Лиза Алерт».

В Казани завершились поиски 17-летнего молодого человека, который вышел из дома и пропал еще 22 сентября. Спустя почти пять дней его нашли мертвым, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Что именно случилось с парнем, не уточняется.

Вместе с тем, в соседнем Зеленодольске завершились поиски 16-летней девушки, которая нуждается в медпомощи. Она найдена живой.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram