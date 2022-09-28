Пропавшего в Казани 17-летнего парня нашли мертвым

Что именно произошло с молодым человеком, не уточняется. Фото: ПСО «Лиза Алерт».

В Казани завершились поиски 17-летнего молодого человека, который вышел из дома и пропал еще 22 сентября. Спустя почти пять дней его нашли мертвым, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Что именно случилось с парнем, не уточняется.

Вместе с тем, в соседнем Зеленодольске завершились поиски 16-летней девушки, которая нуждается в медпомощи. Она найдена живой.

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